  2. Tailandia
  3. Sakhu
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Sakhu, Tailandia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de dos pisos en el norte de Phuket, en una zona verde tranquila cerca de la pla…
$190,000
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Parámetros de las propiedades en Sakhu, Tailandia

