Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Tailandia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 13/13
Spacious 2-bedroom condo with a bright living area and a fully equipped kitchen counter. Enj…
$927
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Piscina
