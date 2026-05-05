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Apartamentos con garaje en venta en Phuket City Municipality, Tailandia

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Phuket
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Apartamento 2 habitaciones en Phuket City Municipality, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Phuket City Municipality, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/7
Apartamento en un complejo listo 400 metros de la playa 1+1 con una superficie de 39.93 metr…
$173,900
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Tipos de propiedades en Phuket City Municipality

estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Phuket City Municipality, Tailandia

con Jardín
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