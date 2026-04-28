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Arrendamiento a largo plazo negocios listos en Pattaya City, Tailandia

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Negocio listo en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Negocio listo
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
7 Dormitorios 6 Baños Piscina Villa en alquiler en Jomtien. Sentada en 392 metros cuadrados …
$4,624
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Agencia
PLC Real Estate
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