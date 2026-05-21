Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pa Khlok
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Pa Khlok, Tailandia

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Thep Krasatti, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
Una gran oferta para una familia grande o como una inversión en bienes raíces cerca de una e…
$160,766
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pa Khlok, Tailandia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir