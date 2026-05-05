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Apartamentos con piscina en venta en Pa Khlok, Tailandia

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1 habitación
40
2 habitaciones
24
3 habitaciones
14
4 habitaciones
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13 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Este complejo a gran escala, situado a pocos pasos de la playa blanca de nieve y con acceso …
$221,757
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KVARIS Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 6/7
✔ This apartment sits on Phuket's northwest coast in the Nai Yang district, only 400 meters …
$242,069
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Apartamento 1 habitación en Sakhu, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 7/7
✔ The apartment lies on Phuket's northwest coast in the Nai Yang district, 400 meters from a…
$118,315
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$244,230
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El complejo se encuentra a poca distancia de Nai Yang Beach y está rodeado por la naturaleza…
$155,880
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Apartamento 3 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
El apartamento está situado a 400 metros de la magnífica playa de Nai Yang. Este proyecto co…
$205,809
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MontbelMontbel
Apartamento 1 habitación en Sakhu, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
La ubicación es perfecta para aquellos que quieren comprar apartamentos en Phuket. Este proy…
$114,233
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Apartamento 4 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Este apartamento, situado a solo 400 metros de la pintoresca playa Nai Young, ofrece una com…
$419,710
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Apartamento 3 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Los apartamentos están situados en la primera línea de una de las playas más acogedoras y tr…
$242,110
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Apartamento 1 habitación en Sakhu, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
El apartamento se encuentra a 350 metros de la playa Nai Yang - una de las playas más acoged…
$127,306
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Apartamento 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
El nuevo proyecto a gran escala del desarrollador líder se encuentra a sólo 50 metros de la …
$147,290
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Apartamento 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El complejo está diseñado como un moderno complejo residencial, que incluye más de 27 instal…
$154,951
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Apartamento 3 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
El complejo se encuentra en una zona costera tranquila, a pocos minutos de la playa de Nai Y…
$227,472
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Parámetros de las propiedades en Pa Khlok, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
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