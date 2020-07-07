Complejo residencial EverPrime Residences

Apartamento de lujo con excelente potencial de inversión!

¡Instalaciones disponibles!

Producción prevista de alquiler: -6% anual!

Acabado de alta calidad: cocina integrada, armarios, plomería, aire acondicionado!

Vista del mar, las montañas o la ciudad!

¡A poca distancia de las playas de Kata y Karon!

Ever Prime Residences es un apartamento de lujo con vistas al mar Andaman en la prestigiosa zona de Karon de Phuket. Ideal para la inversión: alta calidad, infraestructura desarrollada y crecimiento estable de precios.

Infraestructura premium: Piscina de infinito en la azotea con vistas al mar, fitness, sauna, SPA, yoga, calabaza, simulador de golf, área infantil, coworking, biblioteca, minimercado, carga EV, estacionamiento, seguridad las 24 horas del día.

Ubicación:

- a Karon Beach ~1,2 km

- cerca: tiendas, cafeterías, mercado nocturno, campos de golf;

- 47 km al aeropuerto.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.