Complejo residencial EverPrime Residences

Provincia de Phuket, Tailandia
$199,610
ID: 27383
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento de lujo con excelente potencial de inversión!
¡Instalaciones disponibles!
Producción prevista de alquiler: -6% anual!
Acabado de alta calidad: cocina integrada, armarios, plomería, aire acondicionado!
Vista del mar, las montañas o la ciudad!
¡A poca distancia de las playas de Kata y Karon!

Ever Prime Residences es un apartamento de lujo con vistas al mar Andaman en la prestigiosa zona de Karon de Phuket. Ideal para la inversión: alta calidad, infraestructura desarrollada y crecimiento estable de precios.

Infraestructura premium: Piscina de infinito en la azotea con vistas al mar, fitness, sauna, SPA, yoga, calabaza, simulador de golf, área infantil, coworking, biblioteca, minimercado, carga EV, estacionamiento, seguridad las 24 horas del día.

Ubicación:
- a Karon Beach ~1,2 km
- cerca: tiendas, cafeterías, mercado nocturno, campos de golf;
- 47 km al aeropuerto.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

