Adosados en Venta en Mueang Phuket, Tailandia

Rawai
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
La planta baja da al parque y está a pocos metros de la playa de Nai Harn - votó la octava m…
$337,000
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 144 m²
Número de plantas 2
El proyecto está situado en el sur de la isla de Phuket, en el tranquilo barrio de Rawai, ro…
$274,000
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Piso 2/2
¡Regalo de billetes de ida y vuelta a Phuket!*Para quién es adecuado: VIP Galaxy Rawai Villa…
$657,965
NicoleNicole
