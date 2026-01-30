Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Hoteles en venta en Mueang Phuket, Tailandia

Karon
3
4 propiedades total found
Hotel de 4 estrellas en venta, 140 habitaciones, cerca de Kata Beach, Phuket, Tailandia.
Hotel de 4 estrellas en venta, 140 habitaciones, cerca de Kata Beach, Phuket, Tailandia.
Karon, Tailandia
Habitaciones 140
Número de plantas 4
Hotel de 4 estrellas en venta, 140 habitaciones, cerca de la playa de Kata, Phuket, a 1 km. …
$23,55M

Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Tailandia
Habitaciones 88
Número de plantas 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M

Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia
Karon, Tailandia
Habitaciones 224
Área 976 m²
Número de plantas 3
Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia …
$49,93M

Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Tailandia
Área 35 m²
The Wyndham La Vita Phuket hotel complex, managed by the world-renowned Wyndham hotel brand,…
$147,000

