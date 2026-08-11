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Apartamentos del mar en venta en Ko Samui, Tailandia

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1 habitación
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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$235,045
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Apartamento 2 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 92 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$214,156
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Parámetros de las propiedades en Ko Samui, Tailandia

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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