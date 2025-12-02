Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  2. Tailandia
  3. Klet Kaeo
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Klet Kaeo, Tailandia

3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Klet Kaeo, Tailandia
Estudio 1 habitación
Klet Kaeo, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/8
Serving time - IV sq. 2027 letter
$99,772
Estudio en Bang Sare, Tailandia
Estudio
Bang Sare, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 4/8
¡Una oportunidad de inversión! Apartamentos confortables en la pintoresca zona de Bang Saray…
$63,260
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 1 habitación en Klet Kaeo, Tailandia
Estudio 1 habitación
Klet Kaeo, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/8
24 studios left on the sale! There are no more apartments.   unit205-1981956bat in u…
$60,731
Parámetros de las propiedades en Klet Kaeo, Tailandia

