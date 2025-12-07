Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Klet Kaeo, Tailandia

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Klet Kaeo, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Klet Kaeo, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 3/6
La mezcla perfecta de confort y lujo en esta impresionante casa semi-separada en Sattahip, C…
$255,572
Casa 15 habitaciones en Klet Kaeo, Tailandia
Casa 15 habitaciones
Klet Kaeo, Tailandia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 533 m²
Piso 2/2
El máximo confort y lujo de vivir en esta impresionante casa semi-separada en Sattahip, Chon…
$4,40M
