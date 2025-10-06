Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Klet Kaeo
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Klet Kaeo, Tailandia

Bang Sare
8
Piso independiente Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Delmare Condominiums: Beachfront Living in Bangsare This stunning 2-bedroom condo at Delmare…
$293,455
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Delmare Condominiums: Beachfront Living in Bangsare This stunning 2-bedroom condo at Delmare…
$293,455
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Delmare Condominiums: Beachfront Living in Bangsare This stunning 2-bedroom condo at Delmare…
$293,455
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
AdriastarAdriastar
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 10/33
1 bedroom for sale in Del Mare Bangsaray  - 1 Bedroom 42 sq.m. - 1 Bathroom - 10 th flo…
$114,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Piso 17/33
3-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 3 Bedroom 168 sq.m. - 17th floor - Sea…
$585,294
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 32/33
1-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 1 Bedroom 57 sq.m. - 1 Bathroom - 32th…
$244,117
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 14/33
2-Bedroom Condo with Sea View for Sale at Del Mare Bangsaray  - 2 Bedroom 84 sq.m. - 2 B…
$350,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram

Parámetros de las propiedades en Klet Kaeo, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir