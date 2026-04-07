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Casas en Venta en Khet Udomsak, Tailandia

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Casa 2 habitaciones en Sattahip, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Sattahip, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
House 2 Bedroom for Sale in Bon Kai Sattahip This detached house sits on 59 sq.wah of land i…
$74,019
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Agencia
PLC Real Estate
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