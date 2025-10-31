Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Khao Chi Chan, Tailandia

Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Khao Chi Chan, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
For Sale – 1-Bedroom Condo at Riviera Monaco | 39 SQ.M. | Foreign Quota | Pool View This ful…
$116,280
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Khao Chi Chan, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Affordable 1-Bedroom Combined Unit – Bright, Airy & Move-in Ready This spacious combined 1-b…
$76,769
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Century 21Century 21
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Khao Chi Chan, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Discover this charming 18th-floor studio at VIP Condochain, Bangsaray — a beachfront residen…
$61,013
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Property InvestProperty Invest
