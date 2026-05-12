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Restaurantes en venta en Karon, Tailandia

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Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket en Karon, Tailandia
Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket
Karon, Tailandia
Área 700 m²
Número de plantas 4
Sunlique is a rooftop restaurant in Phuket with stunning panoramic views, high cuisine, and …
$468,750
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