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4 Storey Commercial Building 7 Bedroom en JomtienEste edificio comercial de 4 plantas se enc…
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Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 13
Este lujoso complejo privado en Pattaya ofrece una experiencia excepcional con 10 dormitorio…
$4,65M
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Piscina de lujo Villa Cerca de la playa en venta en Pratumnak Hill, Pattaya (¡Solo a 100 met…
$1,49M
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Edificio comercial de 3 pisos en venta – Primera ubicación de negocios en Thappraya Road, Pa…
$263,247
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