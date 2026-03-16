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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con terraza en Provincia de Chon Buri, Tailandia

Pattaya City
17
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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 5/8
Estudio junto al mar en la región de PrataminakEn alquiler, un estudio bien cuidado de 25 m2…
$534
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Agencia
Sirel Estate 88 CO., LTD
Idiomas hablados
English, Русский
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Chon Buri, Tailandia

con Vista a la montaña
con Piscina
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