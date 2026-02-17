Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Choeng Thale, Tailandia

10 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
VIEW OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayVilla de piscina moderna de 3 dormitorios – Totalm…
$913,148
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
VIEW THE BREEZE – LUXURY POOL VILLAVilla moderna de 3 dormitorios – totalmente amueblada y l…
$1,22M
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Ć TRICHADA BREEZE – VILLA 22Villa de lujo de 4 dormitorios – lista para entrar★★★ LISTE EXCL…
$1,11M
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 5 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
VIEW CLOVER RESIDENCE PHASE 2 – Cherng Talay / Bang TaoNueva Villa de lujo de 4 dormitorios …
$1,14M
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayVilla de piscina moderna de 3 dormitorios – Totalmente …
$752,947
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 602 m²
Número de plantas 2
🏡 Zenithy Pool Villa Silencioso oportunidad de reventa━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━✨ Villa de 2 pis…
$691,354
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
VIEW THE TEAK PHUKET – Bang Tao / Cherng TalayVilla de lujo de 4 dormitorios - Totalmente am…
$842,072
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Ć TRICHADA BREEZE – VILLA 18Villa de lujo de 4 dormitorios – lista para entrar★★★ LISTE EXCL…
$1,17M
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
VIEW THE TEAK PHUKET – Bang Tao / Cherng TalayVilla de lujo de 3 dormitorios - Completamente…
$740,388
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa 5 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
VIEW CLOVER RESIDENCE PHASE 2 – Cherng Talay / Bang TaoNueva Villa de lujo de 4 dormitorios …
$1,12M
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch

Parámetros de las propiedades en Choeng Thale, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
