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Arrendamiento a largo plazo estudios en Bang Sare, Tailandia

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Estudio en Bang Sare, Tailandia
Estudio
Bang Sare, Tailandia
Área 26 m²
Piso 4/8
El Breeze Beachside es un apartamento a 30 metros del mar en la zona verde de Bang Sare!Desp…
$467
por mes
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Agencia
DDA Real Estate
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