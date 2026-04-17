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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Bang Sare, Tailandia

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6 propiedades total found
Estudio en Bang Sare, Tailandia
Estudio
Bang Sare, Tailandia
Área 26 m²
Piso 4/8
El Breeze Beachside es un apartamento a 30 metros del mar en la zona verde de Bang Sare!Desp…
$467
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Apartamento 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Habitaciones 2
Área 26 m²
Piso 3/8
El Breeze Beachside es un apartamento a 30 metros del mar en la zona verde de Bang Sare!Desp…
$467
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Apartamento 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Habitaciones 2
Área 32 m²
Piso 2/8
El Breeze Beachside es un apartamento a 30 metros del mar en la zona verde de Bang Sare!Desp…
$561
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Apartamento 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Habitaciones 2
Área 26 m²
Piso 6/8
El Breeze Beachside es un apartamento a 30 metros del mar en la zona verde de Bang Sare!Desp…
$561
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Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Pure Sunset – Studio Condominium for Rent, Na Jomtien, PattayaVive en Pure Sunset Na Jomtien…
$617
por mes
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PLC Real Estate
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Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Le Beach Condo 1 dormitorio para alquilar – Este bonito apartamento de 1 dormitorio, 1 baño …
$308
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