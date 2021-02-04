  1. Realting.com
Casa rural Levada

Lehtusi, Rusia
$19,900
10
ID: 29829
In CRM: 4561
Última actualización: 2/10/25

Localización

  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Vsevolozhsky District
  • Ciudad
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Pueblo
    Lehtusi

Lehtusi, Rusia
Complejos similares
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$35,457
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$17,883
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$49,724
Pueblo de cabañas Levada
Lehtusi, Rusia
de
$44,643
Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$25,967
Casa rural Levada
Lehtusi, Rusia
de
$19,900
Otros complejos
Pueblo de cabañas Ucastki v Grecuhino
Pueblo de cabañas Ucastki v Grecuhino
Pueblo de cabañas Ucastki v Grecuhino
Pueblo de cabañas Ucastki v Grecuhino
Pueblo de cabañas Ucastki v Grecuhino
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki v Grecuhino
Pueblo de cabañas Ucastki v Grecuhino
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$113,504
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Mostrar todo Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$68,650
Parcela en una aldea de campo a 13 km de St. Petersburg Crocusa15 minutos a la carretera de anillo, cerca del parque forestal Nevsky y el lago Korkin________Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado, a 11 km de la CAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Mostrar todo Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$18,546
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Realting.com
Últimas noticias en Rusia
¿Dónde viven los rusos ahora y dónde les gustaría vivir en el futuro?
04.02.2021
¿Dónde viven los rusos ahora y dónde les gustaría vivir en el futuro?
Vivir con Putin como vecino: una selección de bienes raíces en el Krai de Krasnodar
26.01.2021
Vivir con Putin como vecino: una selección de bienes raíces en el Krai de Krasnodar
El fundador de World Property Invest habla sobre cómo obtener un permiso de residencia europeo por inversiones
22.12.2020
El fundador de World Property Invest habla sobre cómo obtener un permiso de residencia europeo por inversiones
La ruta aérea Moscú-Helsinki estará disponible para los clientes de Aeroflot a partir del 24 de diciembre
21.12.2020
La ruta aérea Moscú-Helsinki estará disponible para los clientes de Aeroflot a partir del 24 de diciembre
La jefe del Departamento de Propiedades en el Extranjero de FON LLC sobre el impacto de la pandemia en el número de transacciones en Rusia y en el extranjero
30.10.2020
La jefe del Departamento de Propiedades en el Extranjero de FON LLC sobre el impacto de la pandemia en el número de transacciones en Rusia y en el extranjero
«Más del 60% del personal de Centro Inmobiliario Urbano son antiguos clientes». Olga Chernysheva ha hablado de los principios del trabajo de la empresa
20.10.2020
«Más del 60% del personal de Centro Inmobiliario Urbano son antiguos clientes». Olga Chernysheva ha hablado de los principios del trabajo de la empresa
La exposición en línea de MIPIF: «Bienes raíces en el extranjero — Hora de actuar» pospuesta del 1 al 11 de noviembre de 2020
08.10.2020
La exposición en línea de MIPIF: «Bienes raíces en el extranjero — Hora de actuar» pospuesta del 1 al 11 de noviembre de 2020
La exposición en línea de MIPIF tendrá lugar del 8 al 18 de octubre: Inmobiliaria en el extranjero — Hora de actuar
15.09.2020
La exposición en línea de MIPIF tendrá lugar del 8 al 18 de octubre: Inmobiliaria en el extranjero — Hora de actuar
Mostrar todas las publicaciones