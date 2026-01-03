  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Krakow County, Polonia

gmina Liszki
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Polonia
de
$196,564
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Se vende: SEGMENTO DE ESQUINA de una casa adosada en estado de desarrollador, LISTA PARA RECOGER, con una parcela de 62 m2, la casa tiene 3 plantas. La casa viene con una plaza de aparcamiento exterior., UBICACIÓN Y EDIFICIO: Budzyń a unos 200 m del lago en Kryspinów, cerca de la tienda Bie…
