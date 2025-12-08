  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Varsovia
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Varsovia, Polonia

casas independientes
4
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Mostrar todo Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Varsovia, Polonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Fecha prevista: 3Q 2026 Precios: 680,900 zł - 1,100,000 złSOBRE LA INVERSIÓNSe construirán 85 apartamentos en Wlochy. La ventaja es, en primer lugar, la ubicación. Se construirá cerca de la arteria principal de Varsovia - Jerusalén Alley, desde donde se puede caminar hasta la estación y a só…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Varsovia, Polonia
de
$125,918
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
El nombre del complejo, ubicado en el distrito Rakow de Varsovia, hace referencia a la palabra sueca que simboliza el silencio y la armonía. Estos nuevos apartamentos en el distrito Włochy de Varsovia representan una inversión que incluye dos edificios cuidadosamente diseñados, de tres y sie…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Varsovia, Polonia
de
$102,108
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Fecha de finalización: mayo de 2024 Precios: 402.868 zł - 780.570 zł DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN: Casas de poca altura de 3 plantas, edificios que utilizan tecnología modular de madera, respetuosos con el medio ambiente y amigables para los residentes. Apartamentos modernos de 1, 2, 3 …
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovia, Polonia
de
$126,702
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Varsovia, Polonia
de
$186,942
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Los apartamentos están situados en uno de los barrios más populares de Varsovia - Wola. La nueva etapa forma parte de la finca y cuenta con un total de 136 apartamentos con superficies de 28 m2 a 96 m2. Cada uno de ellos tiene balcón, terraza, loggia o jardín. También hay apartamentos con gr…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovia, Polonia
de
$163,702
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Fecha: 4T 2024 Precios: 646.100 PLN - 1.549.400 PLN Los nuevos apartamentos en venta en Gocław de Varsovia son un proyecto de nsMoon Studio. El objetivo de los arquitectos era crear condiciones de vida cómodas y pacíficas para los futuros residentes de la inversión. La segunda idea…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Varsovia, Polonia
de
$205,567
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Nueva inversión en Słužewiec – Rynek Pierwotny Toda la finca consta de tres edificios modernos. En la planta baja hay apartamentos con jardines. Los apartamentos restantes están equipados con amplios balcones. También hemos diseñado un garaje subterráneo de dos plantas con sistema de lectur…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Edificio de apartamentos Premium class apartments in the center of Warsaw.
Varsovia, Polonia
de
$272,901
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Te invito a comprar apartamentos en una nueva inversión en una de las calles más prestigiosas de Varsovia cerca del rascacielos de la Torre Varso.Una inversión moderna con arquitectura atemporal, consta de 2 edificios modernos.En el techo de uno de los edificios habrá un jardín disponible pa…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir