  2. Polonia
  3. Warsaw West County
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Warsaw West County, Polonia

gmina Stare Babice
1
Lipkow, Polonia
de
$324,712
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Lipkowski Zakatek es un complejo residencial de 4 edificios dúplex ( 8 casas ), ubicado a 10 minutos de Varsovia y bordeando el Parque Nacional Kampinos. Actualmente a la venta: 4 casas, con fecha de finalización en junio de 2024. Ofrecemos adaptaciones gratuitas. ¡La arquitectura mode…
Lipkowski Zakatek
