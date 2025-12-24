  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Piastow
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Piastow, Polonia

Voivodato de Mazovia
12
Voivodato de Gran Polonia
13
Varsovia
8
Poznan
12
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastow, Polonia
de
$206,497
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Casa con 20 apartamentos de 2 plantas y 20 apartamentos de una planta Apartamentos de dos plantas de 112 m2-123 m2 + zona ajardinada de 45 m2 a 250 m2 < li>20 apartamentos que varían en tamaño desde 77 m2 - 87 m2 con balcones y azotea Fecha prevista de finalización: 2025-12-31 Zon…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir