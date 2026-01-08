  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Poznan, Polonia

Voivodato de Mazovia
12
Voivodato de Gran Polonia
13
Varsovia
8
Poznan County
1
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Poznan, Polonia
de
$123,611
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Un elegante edificio en cascada con arquitectura moderna albergará solo 118 apartamentos, garantizando privacidad, comodidad y un ambiente urbano exclusivo.La oferta incluye estudios de 25 m2 y amplios apartamentos de hasta 120 m2, incluyendo unidades con terrazas en los pisos superiores y i…
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Mostrar todo Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznan, Polonia
de
$118,950
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Polonia
de
$127,721
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Mostrar todo Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Polonia
de
$116,483
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Complejo residencial Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Complejo residencial Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Poznan, Polonia
de
$155,941
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
Un proyecto de vivienda contemporáneo situado en el distrito de desarrollo dinámico de Starołęka en Poznań. La inversión consiste en dos edificios modernos, combinando funcionalidad, estética y confort cotidiano.Una característica destacada del proyecto es la terraza con vistas a la azotea, …
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Mostrar todo Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Polonia
de
$113,194
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Poznan, Polonia
de
$106,891
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Poznan, Polonia
de
$118,178
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
¿Buscas el lugar perfecto para vivir o invertir? Le espera una increíble oportunidad en el cruce de las calles Yanicki y Dombrowski en el prestigioso distrito de Poznan-Jerzyce. El proyecto fue creado con preocupación por la comodidad de los residentes, ofreciendo una ciudad autosuficiente e…
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Edificio de apartamentos Mieszkanie o jakim marzysz
Poznan, Polonia
de
$83,248
Número de plantas 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamen…
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Mostrar todo Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznan, Polonia
de
$79,755
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Moderno complejo residencial, en una zona tranquila y verde de Poznan. Se encargará en el primer trimestre de 2024. Situado en la zona de la calle Selawy en la zona de Naramovice, cerca de la reserva natural Zhuravinec cerca del río Varta.Al centro de Poznan a sólo 15 minutos en coche, cerca…
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznan, Polonia
de
$116,866
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Presentamos un proyecto premium exclusivo en el corazón de Poznan, que combina rendimiento de alta calidad, entorno con áreas verdes e interiores elegantes. Esta es una gran oportunidad para quienes buscan un lugar lujoso para vivir, así como para los inversores interesados en inversiones es…
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznan, Polonia
de
$83,846
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Este prestigioso complejo residencial ofrece una variedad de apartamentos, ideales tanto para personas solteras como para familias. Elija entre estudios funcionales, apartamentos de 2 y 3 habitaciones, así como apartamentos de lujo con terrazas que satisfarán incluso a los compradores más ex…
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
