  2. Polonia
  3. Piaseczno County
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Piaseczno County, Polonia

gmina Lesznowola
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Kolonia Warszawska, Polonia
$206,564
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 90 m²
¡Construcción en Progresión!Bienvenido - una nueva finca de casas de dos dormitorios en venta. Cada casa es de cinco o cuatro habitaciones:primera planta: sala de estar, cocina americana, aseo, habitación/oficina, sala técnicaplanta: tres habitaciones, baño (no hay nada en el primer piso - l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
90.0
208,449
Agencia
James House
