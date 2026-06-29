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Barrio residencial Palma Dzhumeyra

Vokolida, Chipre del Norte
de
$1,25M
;
11
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ID: 3755
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Pueblo
    Vokolida

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    22

Sobre el complejo

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Русский Русский
Palm Jumeirah es un moderno complejo residencial situado en un pintoresco rincón del norte de Chipre. Ubicación: Boaz.En venta hay estudios y apartamentos 1 + 1, apartamentos 2 + 1.Situado a 100-200 m de la playa de arena con infraestructura equipada, entrada suave al agua y playa de arena.El complejo de apartamentos ofrece vistas impresionantes del mar y las montañas.El complejo consta de 7 casas. Apartamento totalmente equipado rodeado de jardines y piscinas y espacios de aparcamiento gratuitos.Se presta mucha atención en el complejo al elegante diseño de piscina y paisaje, que forman la forma de una palmera gigante, que es el sello distintivo de este complejo! Dado que el complejo Palm Jumeirah se encuentra muy cerca del complejo Laguna y son los complejos de un desarrollador, los residentes y los huéspedes del complejo pueden utilizar las infraestructuras de ambos complejos sin restricciones, este es un gimnasio moderno, un restaurante, un parque acuático, así como todas las demás zonas sociales.Lectura del complejo - Julio 2025.. Plan de pago:1000 CU - depósito 30% - primer pago 70% - hasta 84 meses. sin intereses2 OPTION 75% - primera entrega 75% Cashback 6% hasta listo (2025) 2.5 años sobre la cantidad pagada (ya sea pagada o pagada) 25% - en la preparación del recargo del apartamento por el costo Y alquiler garantizado durante 3 años al 8% anual /3 OPTION 40% - primera entrega 20% cuota sin % hasta la disponibilidad (2025) 2.5 años 24% - transferido al desarrollador durante tres años bajo alquiler el cliente no paga nada / el desarrollador paga independientemente del alquiler 16% del importe restante sin cuota de interés por un año (12 meses) /Los apartamentos están alquilados con llave en mano: - baño con plomería y todos los accesorios - cocina integrada (sin maquinaria) - sistema de aire acondicionado - baldosas, laminadas, puertas interiores - paredes pintadas.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 45.0 – 54.0
Precio por m², USD 3,166 – 3,314
Precio del apartamento, USD 157,159 – 180,165
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 92.0
Precio por m², USD 2,924
Precio del apartamento, USD 283,413

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Vokolida, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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