Barrio residencial Palma Dzhumeyra

Palm Jumeirah es un moderno complejo residencial situado en un pintoresco rincón del norte de Chipre. Ubicación: Boaz.En venta hay estudios y apartamentos 1 + 1, apartamentos 2 + 1.Situado a 100-200 m de la playa de arena con infraestructura equipada, entrada suave al agua y playa de arena.El complejo de apartamentos ofrece vistas impresionantes del mar y las montañas.El complejo consta de 7 casas. Apartamento totalmente equipado rodeado de jardines y piscinas y espacios de aparcamiento gratuitos.Se presta mucha atención en el complejo al elegante diseño de piscina y paisaje, que forman la forma de una palmera gigante, que es el sello distintivo de este complejo! Dado que el complejo Palm Jumeirah se encuentra muy cerca del complejo Laguna y son los complejos de un desarrollador, los residentes y los huéspedes del complejo pueden utilizar las infraestructuras de ambos complejos sin restricciones, este es un gimnasio moderno, un restaurante, un parque acuático, así como todas las demás zonas sociales.Lectura del complejo - Julio 2025.. Plan de pago:1000 CU - depósito 30% - primer pago 70% - hasta 84 meses. sin intereses2 OPTION 75% - primera entrega 75% Cashback 6% hasta listo (2025) 2.5 años sobre la cantidad pagada (ya sea pagada o pagada) 25% - en la preparación del recargo del apartamento por el costo Y alquiler garantizado durante 3 años al 8% anual /3 OPTION 40% - primera entrega 20% cuota sin % hasta la disponibilidad (2025) 2.5 años 24% - transferido al desarrollador durante tres años bajo alquiler el cliente no paga nada / el desarrollador paga independientemente del alquiler 16% del importe restante sin cuota de interés por un año (12 meses) /Los apartamentos están alquilados con llave en mano: - baño con plomería y todos los accesorios - cocina integrada (sin maquinaria) - sistema de aire acondicionado - baldosas, laminadas, puertas interiores - paredes pintadas.