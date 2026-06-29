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Barrio residencial PHUKET Girne

Karakoumi, Chipre del Norte
de
$131,184
;
14
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ID: 3880
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Girne Belediyesi
  • Pueblo
    Karakoumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

  • Su atención se presenta a los apartamentos en el COMPLEJO DE FIVING PHUKET". 
  • Ubicado junto al JYLO COMPLEX en la costa norte de Chipre en una región con naturaleza elegante, el Sr. Tatlysu. 
  • Este es un proyecto a gran escala, ideal para el negocio de alquiler, así como para unas relajantes vacaciones familiares.
  • Ubicado en la primera línea del mar. Con el concepto de un complejo de bienestar. Solo hay 655 propiedades inmobiliarias. Estos son apartamentos tipo estudio, 1 + 1, 2 + 1, casas adosadas y villas.
  •  
  • SDACH - MARZO 2027 
  •  

  • UBICACIÓN: 

  •  17 km - Korineum Golf Club 
  • 35 km - Kyrenia 
  • 40 km - Famagusta 
  • 50 km - Aeropuerto de Ercan 
  • 62 km - Karpaz Gate Marina 
  • 74 km - Aeropuerto de Larnaca
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO: 
  •  Gimnasio 
  •  Hamam 
  •  Sauna 
  • Salas de masajes 
  • Piscina cubierta 
  • Centro de belleza 
  • Senderos peatonales 
  • Carriles bici
  •  Odontología 
  • Yoga  
  • Restaurante 
  • Clínicas 
  • Cancha de tenis
VOLUMENCIA DE OBJETOS: 

GARDEN Studios ( desde 43 m2 ) - desde 104,000 

PENTHOUSE Studios ( 78 m2 ) - desde 132,000 

1 + 1 JARDÍN ( de 60 m2 ) – de 132 000 £ 

Apartamentos PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – de 236 500 £ 

Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – de 575 000 £ 

 

Período de construcción: 

Marzo de 2024 – marzo de 2027.

 

PLAN DE PAGO: 

 2000 £ - Depósito de reserva de 2 semanas 

 5000 £ - depósito de reserva por 1 mes 

 35% - anticipo 

 65% - desde marzo de 2024 hasta la puesta en servicio ( marzo de 2027 ) en pagos mensuales o trimestrales 

Pago ( efectivo, transferencia bancaria, criptomoneda )

NO TOME TIEMPO BRONING AHORA  Reservar un apartamento en línea ( a 1 mes. - desde 5,000 libras )

 

 

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 43.0 – 60.0
Precio por m², USD 2,602 – 2,738
Precio del apartamento, USD 119,002 – 150,319
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 135.0
Precio por m², USD 1,876
Precio del apartamento, USD 269,321
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 93.0
Precio por m², USD 6,620
Precio del apartamento, USD 654,798

Localización en el mapa

Karakoumi, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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