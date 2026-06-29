Barrio residencial PHUKET Girne

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Su atención se presenta a los apartamentos en el COMPLEJO DE FIVING PHUKET".
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Ubicado junto al JYLO COMPLEX en la costa norte de Chipre en una región con naturaleza elegante, el Sr. Tatlysu.
- Este es un proyecto a gran escala, ideal para el negocio de alquiler, así como para unas relajantes vacaciones familiares.
- Ubicado en la primera línea del mar. Con el concepto de un complejo de bienestar. Solo hay 655 propiedades inmobiliarias. Estos son apartamentos tipo estudio, 1 + 1, 2 + 1, casas adosadas y villas.
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SDACH - MARZO 2027
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UBICACIÓN:
- 17 km - Korineum Golf Club
- 35 km - Kyrenia
- 40 km - Famagusta
- 50 km - Aeropuerto de Ercan
- 62 km - Karpaz Gate Marina
- 74 km - Aeropuerto de Larnaca
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO:
- Gimnasio
- Hamam
- Sauna
- Salas de masajes
- Piscina cubierta
- Centro de belleza
- Senderos peatonales
- Carriles bici
- Odontología
- Yoga
- Restaurante
- Clínicas
- Cancha de tenis
VOLUMENCIA DE OBJETOS:
GARDEN Studios ( desde 43 m2 ) - desde 104,000
PENTHOUSE Studios ( 78 m2 ) - desde 132,000
1 + 1 JARDÍN ( de 60 m2 ) – de 132 000 £
Apartamentos PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – de 236 500 £
Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – de 575 000 £
Período de construcción:
Marzo de 2024 – marzo de 2027.
PLAN DE PAGO:
2000 £ - Depósito de reserva de 2 semanas
5000 £ - depósito de reserva por 1 mes
35% - anticipo
65% - desde marzo de 2024 hasta la puesta en servicio ( marzo de 2027 ) en pagos mensuales o trimestrales
Pago ( efectivo, transferencia bancaria, criptomoneda )
NO TOME TIEMPO
BRONING AHORA
Reservar un apartamento en línea ( a 1 mes. - desde 5,000 libras )