  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefke Belediyesi
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Lefke Belediyesi, Chipre del Norte

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Karavostasi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Karavostasi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 92 m²
Número de plantas 2
¡La villa de tus sueños junto al Mar Mediterráneo te espera!Imagínate vivir en una amplia vi…
$214,225
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
