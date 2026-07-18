Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Terraza

Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Chipre del Norte

;
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Un apartamento de estilo loft terminado (dos niveles). Ideal tanto para residencia permanent…
$297,181
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Chipre del Norte

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir