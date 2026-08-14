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Apartamentos de varios niveles en venta en Lapithos, Chipre del Norte

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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/3
Sunning Well - Apartamento 2+1 con terraza en la azoteaDescubra un acogedor apartamento de d…
$96,299
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