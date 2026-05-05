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Apartamentos de varios niveles con piscina en venta en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte

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Trikomo
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3 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Two-Storey 2+1 Adosado en Royal Sun 🌊🏡Venta: acogedora casa adosada de dos plantas en el Roy…
$210,130
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada de 3 dormitorios en Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Una acogedora casa adosad…
$251,391
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AdriastarAdriastar
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Parámetros de las propiedades en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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