Dúplex con Terraza en venta en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte

1 propiedad total found
Dúplex 4 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/12
Apartamento dúplex en Abelia Residence (Bogaz)Increíble vista y ubicaciónDUPLEX apartamento,…
$272,045
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
