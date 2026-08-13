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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Girne District, Chipre del Norte

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Agios Amvrosios
3
Apartamento Borrar
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6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento 2+1 en alquiler en el complejo SEA TERRA ESENTEPE con vistas al mar Silencio Pis…
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
🏡 2+1 apartamento en el norte de Chipre con terraza y vistas al marRenting property in North…
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Apartamento 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Alquilar un elegante ático 2+1 junto al club de golf!Un lugar ideal para conocedores de conf…
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Mazur EstateMazur Estate
Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
3+1 Alquiler de apartamentos en Girne Centre - amplio alojamiento en el norte de Chipre con …
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
North Cyprus property: 3+1 seaside rental in Esentepe with garden and resort infrastructureR…
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
North Cyprus property rental: new 1+1 apartment with direct sea views in Viking Sunset Proje…
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