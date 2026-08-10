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Dúplex del mar en venta en Girne District, Chipre del Norte

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2 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Apartamentos dúplex en venta en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Lapt…
$290,093
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Dúplex 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Apartamentos dúplex en venta en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Lapt…
$337,479
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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