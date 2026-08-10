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Tiendas en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Tienda 150 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Tienda 150 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Área 150 m²
Número de plantas 5
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$390,038
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Tienda 60 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Tienda 60 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Área 60 m²
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