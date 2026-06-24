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Casas de campo en venta en Girne Belediyesi, Chipre del Norte

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Casa de campo en Thermeia, Chipre del Norte
Casa de campo
Thermeia, Chipre del Norte
$132,274
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Agencia
International real estate agency Habita
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