Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Gazimağusa District
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Terraza

Áticos con Terraza en Venta Gazimagusa District, Chipre del Norte

Gazimagusa Belediyesi
52
Famagusta
51
Akanthou
3
Tatlisu Belediyesi
3
Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Enkomi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Enkomi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Sobre el proyecto Vivienda Solida: Vivienda Solida es un moderno proyecto residencial ubica…
$265,852
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gazimagusa District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir