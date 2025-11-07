Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 3
Casas Adosadas con Vistas al Mar en Girne Bahçeli Situada en la costa norte del mar Mediterr…
$771,721
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir