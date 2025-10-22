Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Erdemit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Erdemit, Chipre del Norte

Trimithi
4
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Trimithi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$60,072
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Erdemit, Chipre del Norte

con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir