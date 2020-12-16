Las villas Harmony en Tilal Al Ghaf: la comunidad más familiar de Dubái

Las villas Harmony de Tilal Al Ghaf son la comunidad más familiar de Dubai.

Tilal Al Ghaf Harmony Villas es una nueva subcomunidad de Majid Al Futtaim ubicada en Tilal Al Ghaf que ofrece una colección de villas de 4 y 5 habitaciones ubicadas en un entorno natural único.

La nueva subcomunidad de villa de lujo Harmony ha sido oficialmente inaugurada. El otro proyecto residencial exitoso del desarrollador de Majid Al Futtaim, Elan Townhouses en Tilal Al Ghaf, está listo en un 30% y se completará en 2022.

Las villas Harmony que se han puesto en venta en Tilal Al Ghaf tienen una ubicación serena y tranquila, perfecta para la vida familiar.

El proyecto ofrece a los residentes servicios de primera clase, instalaciones deportivas y de ocio que incluyen parques y áreas de recreación, pistas para correr y montar en bicicleta, piscinas y parques infantiles.

Las villas cuentan con un diseño interior contemporáneo: techos altos, grandes ventanales panorámicos, amplias salas de estar y dormitorios, terrazas privadas, patios interiores y jardines.

Precio de salida: Desde 2.000.000 AED

Plan de pago:

10% de reserva;

10% 6 meses después;

35% durante el período de construcción;

5% tras la transferencia de la propiedad en diciembre de 2023;

40% se paga en 2 años.

Diseños disponibles:

5HAB + Suite jardín + 8 baños = 5,154 pies cuadrados (grande);

5HAB + Suite jardín + 7 baños = 4,416 pies cuadrados;

4HAB + Suite jardín + 6 baños = 3.915 pies cuadrados;

4HAB Tipo 1 + 5 baños = 3736 pies cuadrados;

4HAB Tipo 2 + 5 baños = 3,740 pies cuadrados.

Todas las opciones incluyen tres plazas de aparcamiento.

Aspectos destacados del proyecto: