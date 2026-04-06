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Negocio en Venta en Municipio de Žabljak, Montenegro

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Negocio listo en Bosaca, Montenegro
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Bosaca, Montenegro
Nº de cuartos de baño 55
Número de plantas 4
Nuevo Hotel Durmitor de 5 estrellas y Villas, situado junto al famoso Parque Nacional Durmit…
$289,714
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