Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Virpazar
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Virpazar, Montenegro

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Virpazar, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Virpazar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Hay dos casas en venta en Virpazar, municipio de Bar. Las casas están a 400 metros del lago …
$546,713
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir