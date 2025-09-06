Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo áticos en Tivat, Montenegro

2 propiedades total found
Ático 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Ático 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Área 185 m²
ID V📍 Alquiler de un ático de dos niveles en Tivat📌Ubicación: TivatEste elegante ático de do…
$3,489
por mes
Agencia
SMinvestment RealEstate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent en Tivat, Montenegro
TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
TIV090Este apartamento amueblado de dos dormitorios está situado en el ático en el centro de…
$758
por mes
