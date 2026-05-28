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Casa en condominio en venta en Risan, Montenegro

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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Risan, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Risan, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Ofrecemos para la venta apartamentos modernos en el complejo residencial Rhizon Trinity, sit…
$222,950
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en , Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Ofrecemos para la venta apartamentos de dos niveles MILITA en el complejo boutique Castello …
$420,228
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