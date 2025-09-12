Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Inversiones Inmobiliarias en Risan, Montenegro

1 propiedad total found
De inversiones 148 m² en Risan, Montenegro
De inversiones 148 m²
Risan, Montenegro
Área 148 m²
Propuesta de inversión. Hotel. Risan. Línea uno. Tres zonas urbanas. Cuatro ruinas de piedra…
$1,28M
Agencia
Vector Estate Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский
