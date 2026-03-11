Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Villa
  5. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de villas con vistas a la montaña en Montenegro

Budva
13
Sveti Stefan
5
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 12
Área 350 m²
Piso 3
Nos complace presentar una oferta exclusiva para el alquiler de una villa situada en la impr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Realting.com
Ir