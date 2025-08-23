Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Montenegro
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Estudio
  5. Vistas al mar

Arrendamiento a largo plazo estudios del mar en Montenegro

1 propiedad total found
Estudio 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2
Inmobiliaria MontenegroAlquiler: apartamento estudio amueblado de 26m2 en Petrovac.El estudi…
$410
por mes
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
